РПЛ нашла 3 миллиарда рублей на создание Кубка лиги

Российская Премьер-лига сумела договориться с двумя спонсорами о контрактах на общую сумму 3 миллиарда рублей для последующего создания Кубка лиги.

Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что не удалось найти финансирование для Кубка РПЛ, поэтому формат Кубка России будет изменен.

Однако, по сообщениям источника, организаторы Кубка РПЛ нашли двух спонсоров, которые готовы инвестировать более 3 млрд рублей в год. «Телеспорт» планирует заплатить около 2,5 млрд за медиаправа, еще 500 млн - одна из букмекерских контор.