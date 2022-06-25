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«Бавария» готова продать Левандовски за 60 миллионов евро

Ранее руководство мюнхенцев не хотело отпускать игрока с действующим контрактом.
«Бавария» готова продать Левандовски за 60 миллионов евро
25 июня 2022 18:20
автор: Александр Бойченко
автор фото: ФК «Бавария»

Руководство мюнхенской «Баварии» приняло решение продать нападающего Роберта Левандовски в летнее трансферное окно за 60 миллионов евро.

Об этом сообщает Sky Sports Germany.

Ранее спортивный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что «Бавария» рассчитывает на футболиста и ждет его на предсезонном сборе. Левандовски, в свою очередь, сообщил, что намерен покинуть клуб.

Напомним, Левандовски перешел в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в июле 2014 года в качестве свободного агента. С тех пор польский форвард провел за мюнхенскую команду 344 встречи, записав на свой счет 344 забитых мяча и 72 голевые передачи, а также заработав 36 желтых карточек. В минувшем сезоне 33-летний поляк отыграл во всех турнирах 46 матчей, забил 50 голов и отдал семь голевых передач.

Добавим, что действующий контракт Левандовски с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 45 миллионов евро.

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