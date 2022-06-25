Александр Канищев: Я бы поспорил, что у «Зенита» хорошие вратари

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал ситуацию с действующими вратарями сине-бело-голубых после ухода Станислава Крицюка из клуба.

«Я бы поспорил, что у «Зенита» хорошие вратари. Они нормальные, но хороших у нас нет, к сожалению. Хорошим вратарём был Малафеев, Акинфеев. Приход бразильца? У них очень хорошая вратарская школа, поэтому почему бы и нет. А вдруг «Зенит» получит самородка какого-нибудь», - сказал Канищев «Чемпионату».

В прошлом сезоне «Зенит» оформил четвертое чемпионство подряд в РПЛ.