«Спартак» в дебютном матче Абаскаля сыграл вничью с «Аланией»

Сегодня, 25 июня, в Тарасовке состоялся контрольный матч между «Спартаком» и «Аланией». В первой встрече под руководством Гильермо Абаскаля команда сыграла вничью со счетом 2:2.

В составе красно-белых дублем отметился Квинси Промес. За владикавказскую команду забили Николай Гиоргобиани и Владимир Хубулов.

Напомним, что Абаскаль сменил на посту главного тренера «Спартака» итальянского специалиста Паоло Ваноли. В прошлом сезоне под его руководством команда заняла десятое место в РПЛ и завоевала Кубок России.

По предварительной договоренности между клубами матч проходил в закрытом режиме.

Товарищеский матч

«Спартак» — «Алания» — 2:2 (2:2)

Голы: Хубулов, 8 (0:1). Промес, 10 (1:1). Промес, 37 (2:1). Гиоргобиани, 40 (2:2).