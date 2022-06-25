Федотов прокомментировал поражение в своем дебютном матче за ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итог контрольного матча с «Велесом» (0:2) на предсезонных сборах.

«Я думаю, что был очень хороший и содержательный первый тайм. Да, проигрывать неприятно. Но мы только в начале пути. Мы прошли десятидневный сбор, у нас не было выходных. Поэтому - восстановление, день отдыха и готовимся дальше!» - сказал Федотов в видео на клубном ютуб-канале ПФК ЦСКА.

Добавим, что Федотов возглавил ЦСКА после завершения чемпионата России-2021/22. Бывшим клубом специалиста был «Сочи», с которым он занял второе место в турнирной таблице, установив клубное достижение.