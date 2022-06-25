«Мечтал забить гол – мечта сбылась!» Овечкин поделился эмоциями после дебюта в составе «Динамо»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал дебют за футбольное «Динамо» и свой забитый мяч «Амкалу» на 11-й минуте игры после паса Федора Смолова.

«Мечтал забить гол. Мечта сбылась. Был еще момент – надо было бить, но пытался найти Смолова. Получилось, как корова на льду», – сказал Овечкин в эфире трансляции матча «Динамо».

Напомним, что нападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею отметился голом на 11-й минуте товарищеской встречи.

Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена». Ранее Овечкин подписал контракт с «Динамо» на один матч. На игру против «Амкала» нападающий вышел с капитанской повязкой и третьим номером на спине.