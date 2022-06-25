Сборная России по футболу вызвала Овечкина в команду после его дебютного гола за «Динамо»

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Амкала» в выставочном поединке.

«Дебютировал за «Динамо». Забил в первом матче. Ждем в сборной, легенда!» — написала пресс-служба сборной России в своем телеграм-канале.

Нападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею отметился голом на 11-й минуте товарищеской встречи.

Напомним, что игра проходит на стадионе «ВТБ Арена». Ранее Овечкин подписал с контракт с «Динамо» на один матч. На игру против «Амкала» нападающий вышел с капитанской повязкой и третьим номером на спине.