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Сборная России по футболу вызвала Овечкина в команду после его дебютного гола за «Динамо»

Россиянин отличился на 11-й минуте матча.
Сборная России по футболу вызвала Овечкина в команду после его дебютного гола за «Динамо»
25 июня 2022 21:12
автор: Александр Бойченко
автор фото: ФК "Динамо"

Пресс-служба сборной России по футболу отреагировала на гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Амкала» в выставочном поединке.

«Дебютировал за «Динамо». Забил в первом матче. Ждем в сборной, легенда!» — написала пресс-служба сборной России в своем телеграм-канале.

Нападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею отметился голом на 11-й минуте товарищеской встречи.

Напомним, что игра проходит на стадионе «ВТБ Арена». Ранее Овечкин подписал с контракт с «Динамо» на один матч. На игру против «Амкала» нападающий вышел с капитанской повязкой и третьим номером на спине.

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