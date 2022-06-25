Гол Овечкина помог «Динамо» разгромить «Амкал»

Сегодня, 25 июня, на стадионе «ВТБ Арена» состоялся товарищеский матч между «Динамо» и «Амкалом». Победу одержали бело-голубые с разгромным счетом 5:0.

У победителей отличились Александр Овечкин (11-я минута), Константин Тюкавин (82, 90), Николай Комличенко (86) и Ярослав Гладышев (87).

Данный матч был дебютным для Славии Йокановича в качестве главного тренера «Динамо»ю

Отметим, что на эту игру Александр Овечкин выходил с капитанской повязкой и под третьим номером на спине. С «тройкой» в составе бело-голубых выступал отец прославленного хоккеиста – Михаил Овечкин.