Польский полузащитник Гжегош Крыховяк вернулся в расположение «Краснодара».
Об этом сообщает «СЭ».
Предыдущий сезон хавбек заканчивал в греческом клубе АЕК. 32-летний футболист воспользовался опцией ФИФА о приостановке контрактов с клубами Российской Премьер-лиги до 30 июня 2022 года.
Ранее организация продлила постановление о приостановке соглашений до окончания следующего международного сезона-2022/23.
В прошлом сезоне Крыховяк провел 15 матчей в РПЛ, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
Действующий контракт Крыховяка с «Краснодара» рассчитан до 2024 года.
источник: «Спорт-Экспресс»