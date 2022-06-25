Польский полузащитник Гжегош Крыховяк вернулся в расположение «Краснодара».

Об этом сообщает «СЭ».

Предыдущий сезон хавбек заканчивал в греческом клубе АЕК. 32-летний футболист воспользовался опцией ФИФА о приостановке контрактов с клубами Российской Премьер-лиги до 30 июня 2022 года.

Ранее организация продлила постановление о приостановке соглашений до окончания следующего международного сезона-2022/23.

В прошлом сезоне Крыховяк провел 15 матчей в РПЛ, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Действующий контракт Крыховяка с «Краснодара» рассчитан до 2024 года.