Дебютный гол Бакаева помог «Зениту» одолеть «Сочи» в матче предсезонного турнира

Сегодня, 25 июня, состоялся матч предсезонного турнира Кубка Пари Премьер между «Зенитом» и «Сочи». Победу одержала команда из Санкт-Петербурга со счетом 1:1 (4:2 пен).

В составе хозяев в основное время матча отличился Зелимхан Бакаев (73-я минута). Для него это был первый гол в качестве игрока петербуржской команды. У «Сочи» ответный мяч забил Георгий Мелкадзе (75).

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» - 4:2.

Таким образом, после двух матчей подопечные Сергея Семака набрали четыре очка и возглавляет таблицу, в активе «Сочи» и «Пари НН» один балл и вторая-третья строчки.

Напомним, что новый сезон РПЛ начнется 9 июля. В этот день состоится матч за Суперкубок России. «Зенит» примет «Спартак» на стадионе «Крестовский».