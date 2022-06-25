Семак заявил, что у Алберто есть желание уйти из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию в связи с возможным уходом из клуба бразильского нападающего Юри Алберто.

«У Юри есть желание на определенное время уйти в аренду. Клуб занимается этим вопросом сейчас и рассматривает разные варианты.

Кто придет взамен Юри Алберто? Мнение тренерского штаба берется во внимание. Мы стараемся выбирать наиболее подходящие варианты», – приводит слова Семака «Спорт день за днем».

В прошлом сезоне Алберто провел 11 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Он пополнил состав питерского клуба в январе нынешнего года, перейдя из «Интернасьоналя» за 25 миллионов евро.

Действующий контракт 21-летнего центрального нападающего рассчитан до 30 июня 2027 года.