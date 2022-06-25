Гендиректор «Динамо»: Надо вступить в переговоры о продлении контракта с Овечкиным

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров остался доволен игрой Александра Овечкина за московский клуб в товарищеском матче против «Амкала» (5:0). Россиянин забил гол на 11-й минуте встречи.

«Саша забил, контракт отработал, мы победили, все довольны. Наверное, надо вступить в переговоры по поводу продления контракта.

Ждать ли повторения таких мероприятий? Мы оценим. Мне сказали, что у нас уже более миллиона просмотров. Глянем, сколько просмотров наберет видео с Сашиным голом, исходя из этого примем решение, делать ли что-то подобное в дальнейшем», - передает слова Пивоварова Sport24.

У победителей отличились Александр Овечкин (11-я минута), Константин Тюкавин (82, 90), Николай Комличенко (86) и Ярослав Гладышев (87).

Отметим, что на эту игру Александр Овечкин выходил с капитанской повязкой и под третьим номером на спине. С «тройкой» в составе бело-голубых выступал отец прославленного хоккеиста – Михаил Овечкин.