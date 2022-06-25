«Я запомню это на всю жизнь». Бакаев – о дебюте за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями после победного матча с «Сочи» (1:1, 4-2) в рамках предсезонного турнира.

«Эмоции, ощущения очень хорошие – рад, что смог забить. Жаль, что в основное время не выиграли, а только по пенальти, но вообще это без разницы, главное – победа!

Пару слов о моем голе? Принял мяч, обыграл соперника – на таком уровне нужно быстро принимать решения – и забил, слава богу. Я запомню это на всю жизнь – первый гол за «Зенит». Я очень рад», – приводит слова Бакаева официальный сайт «Зенита».

В составе хозяев в основное время матча отличился Зелимхан Бакаев (73-я минута). Для него это был первый гол в качестве игрока петербуржской команды. У «Сочи» ответный мяч забил Георгий Мелкадзе (75).

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» – 4:2.