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Гарет Бэйл сообщил о том, что он переходит в «Лос-Анджелес»

Ранее футболист покинул «Реал» на правах свободного агента.
Гарет Бэйл сообщил о том, что он переходит в «Лос-Анджелес»
26 июня 2022 09:03
автор: Владислав Корегин
автор фото: Футбольная ассоциация Уэльса

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл продолжит свою карьеру в MLS.

Отметим, что 32-летний валлиец в своих соцсетях анонсировал переход в «Лос-Анджелес» – футболист опубликовал ролик, на котором он одет в футболку американской команды.

Ранее стало известно, что форвард заключит с клубом однолетний контракт. При этом в соглашении будет прописан пункт о продлении трудового сотрудничества еще на полтора года.

Напомним, что Бэйл покинул «Реал» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за мадридцев с 2013 года. Всего за испанскую команду нападающий отыграл 258 матчей, забил 106 голов и отдал 67 результативных передач. Вместе со «сливочными» он стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов, а также трехкратным чемпионом Испании.

источник: «Советский спорт»
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