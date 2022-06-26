Гарет Бэйл сообщил о том, что он переходит в «Лос-Анджелес»

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл продолжит свою карьеру в MLS.

Отметим, что 32-летний валлиец в своих соцсетях анонсировал переход в «Лос-Анджелес» – футболист опубликовал ролик, на котором он одет в футболку американской команды.

Ранее стало известно, что форвард заключит с клубом однолетний контракт. При этом в соглашении будет прописан пункт о продлении трудового сотрудничества еще на полтора года.

Напомним, что Бэйл покинул «Реал» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за мадридцев с 2013 года. Всего за испанскую команду нападающий отыграл 258 матчей, забил 106 голов и отдал 67 результативных передач. Вместе со «сливочными» он стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов, а также трехкратным чемпионом Испании.