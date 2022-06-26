«Торино» хочет арендовать у «Аталанты» Миранчука до конца сезона-2022/23 с возможностью выкупа

Атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может пополнить состав другого клуба чемпионата Италии.

Согласно информации Calcio Atalanta, в услугах 26-летнего россиянина заинтересован «Торино». Отмечается, что в туринской команде планируют арендовать футболиста до конца следующего сезона с возможностью последующего выкупа.

Как сообщает источник, руководство «бергамасков» готово отпустить хавбека в летнее трансферное окно, однако настаивает на том, чтобы в договоре с «быками» был прописан пункт об обязательном выкупе.

Напомним, что Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года, подписав с командой четырехлетний контракт. Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне игрок сборной России провел 25 матчей во всех клубных турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.