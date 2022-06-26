«Бенфика» заинтересована в подписании игрока «Зенита» Клаудиньо

Руководство «Бенфики» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо. Об этом сообщает журналистка Раиса Симплисио в своих соцсетях.

По информации источника, лиссабонский клуб уже связался с 25-летним бразильцем, чтобы обсудить условия возможного перехода футболиста. Отмечается, что сам хавбек хочет играть в европейской команде и готов рассмотреть все предложенные ему варианты продолжения карьеры.

Добавим, что Клаудиньо пополнил состав «Зенита» в августе прошлого года, подписав с командой пятилетний контракт. В сезоне-2021/22 он принял участие в 31 матче петербуржцев во всех турнирах, забил десять голов и отдал пять результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал чемпионом России.

Ранее болельщики «Зенита» признали Клаудиньо лучшим игроком минувшего сезона.