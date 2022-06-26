Криштиану Роналду может продолжить свою карьеру в «Челси»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть стан «красных дьяволов» этим летом.

Согласно данным Football London, агент португальского футболиста Жорже Мендеш пообщался с новым владельцем «Челси» Тоддом Боули. Отмечается, что во время беседы представитель форварда обсудил с главой лондонского клуба возможный трансфер его клиента.

Ранее в СМИ появилась информация, что 37-летний игрок готов рассмотреть вариант с уходом из «МЮ» в связи с пассивной работой руководства команды на трансферном рынке.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.