ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Криштиану Роналду может продолжить свою карьеру в «Челси»

Агент португальца провел переговоры с владельцем клуба из Лондона.
Криштиану Роналду может продолжить свою карьеру в «Челси»
26 июня 2022 09:49
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть стан «красных дьяволов» этим летом.

Согласно данным Football London, агент португальского футболиста Жорже Мендеш пообщался с новым владельцем «Челси» Тоддом Боули. Отмечается, что во время беседы представитель форварда обсудил с главой лондонского клуба возможный трансфер его клиента.

Ранее в СМИ появилась информация, что 37-летний игрок готов рассмотреть вариант с уходом из «МЮ» в связи с пассивной работой руководства команды на трансферном рынке.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

источник: Football.London
Это интересно:
Юри Алберто стал игроком «Коринтианса»
Бразильский футболист выступал за «Зенит» с января 2022 года.
26.06.2022 10:37
Футбол
автор: Владислав Корегин
Экс-наставник «Спартака» Витория может стать главным тренером «Аль-Ахли» из Египта
В данный момент португальский специалист находится без команды.
26.06.2022 10:21
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Зенит» достиг договоренности с «Коринтиансом» по арендам голкипера Ивана и полузащитника Мантуана
При этом в стан бразильского клуба отправится форвард Юри Алберто.
26.06.2022 10:05
Футбол
автор: Владислав Корегин
Криштиану Роналду может продолжить свою карьеру в «Челси»
Криштиану Роналду может продолжить свою карьеру в «Челси»
Агент португальца провел переговоры с владельцем клуба из Лондона.
26.06.2022 09:49
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Бенфика» заинтересована в подписании игрока «Зенита» Клаудиньо
«Бенфика» заинтересована в подписании игрока «Зенита» Клаудиньо
Бразилец перешел в российский клуб летом 2021 года.
26.06.2022 09:34
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Торино» хочет арендовать у «Аталанты» Миранчука до конца сезона-2022/23 с возможностью выкупа
«Торино» хочет арендовать у «Аталанты» Миранчука до конца сезона-2022/23 с возможностью выкупа
Россиянин выступает в Серии А с осени 2020 года.
26.06.2022 09:20
Футбол
автор: Владислав Корегин
Гарет Бэйл сообщил о том, что он переходит в «Лос-Анджелес»
Гарет Бэйл сообщил о том, что он переходит в «Лос-Анджелес»
Ранее футболист покинул «Реал» на правах свободного агента.
26.06.2022 09:03
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Я запомню это на всю жизнь». Бакаев – о дебюте за «Зенит»
«Я запомню это на всю жизнь». Бакаев – о дебюте за «Зенит»
Полузащитник отметился забитым мячом в матче с «Сочи» на предсезонном турнире.
25.06.2022 23:46
Футбол
автор: Александр Бойченко
Гендиректор «Динамо»: Надо вступить в переговоры о продлении контракта с Овечкиным
Ранее российский форвард дебютировал за московский клуб в выставочном матче.
25.06.2022 23:27
Футбол
автор: Александр Бойченко
Казань взяла Москву! Итоги «Лига Ставок City Cup» по хоккею 3х3
«Чемпионат ФХР 3х3 Лига Ставок City Cup» в Балашихе завершился победой в финале Казани над Москвой в серии буллитов.
Какого игрока потерял «Спартак»! Как Бакаев снова забил за «Зенит» — теперь не только с пенальти, но и с игры
Во втором матче Кубка PARI Премьер чемпион России переиграл серебряного призера "Сочи" в серии 11-метровых
Мечты сбываются! Овечкин сыграл в футбол за «Динамо» и даже забил с паса Смолова
Московское «Динамо» оригинальным образом вошло в новый сезон: из первого товарищеского матча лета бело-голубые устроили шоу, которое с настоящим футболом ничего общего не имеет.
«А «вазу» когда заберете?» Как спартаковцы пропили Кубок СССР
«Плеймейкер» вспоминает легендарную историю кутежа футболистов «Спартака» в гостинице «Националь» после победы в финале Кубка СССР 1946 года.
Брат Хабиба победит сабмишном! Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 57
В ночь на 26 июня в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, одним из участников которого станет брат Хабиба Нурмагомедова Умар. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников бойцовского вечера.
Ничушкин повторил рекорд «Колорадо» по голам в финалах Кубка Стэнли
В пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2.
«Лига Ставок City Cup»: прямая трансляция турнира по хоккею 3х3
25 июня в Балашихе определяется победитель представительного турнира по хоккею в формате «три на три», организованного ФХР в партнерстве с букмекерской компанией «Лига Ставок».
Кучеров повторил результат Кросби в финалах НХЛ 
В пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2.
Сергачев вышел на второе место среди защитников «Тампы» по передачам в Кубке Стэнли
В пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2.
Василевский стал 3-й звездой матча финала «Колорадо» — «Тампа»
В пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика