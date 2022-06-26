«Зенит» достиг договоренности с «Коринтиансом» по арендам голкипера Ивана и полузащитника Мантуана

Два футболиста «Коринтианса» в ближайшее время пополнят состав «Зенита». Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, речь идет о таких игроках, как голкипер Иван и фланговый полузащитник Густаво Мантуана. Отмечается, что петербургский клуб согласовал условия арендных соглашений с обоими футболистами, рассчитанных на один год. При этом бразильцы арендуют у сине-бело-голубых нападающего Юри Алберто.

Напомним, что Иван выступает за «Кориантианс» с января 2022 года – на счету 24-летнего вратаря три сыгранных матча за команду, в которых он пропустил два гола и один раз отстоял «на ноль».

Что касается Мантуана, то 21-летний хавбек является воспитанником академии «Кориантианса». В общей сложности он провел за клуб из Сан-Паулу 36 встреч, забил четыре гол и отдал одну результативную передачу.