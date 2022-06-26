Экс-наставник «Спартака» Витория может стать главным тренером «Аль-Ахли» из Египта

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может в ближайшее время возглавить один из клубов чемпионата Египта.

Как утверждает журналист Нуху Адамс в своих соцсетях, в трудовом сотрудничестве с 52-летним португальцем заинтересован «Аль-Ахли». По информации источника, команда из Каира предложили специалист контракт с зарплатой 217 тысяч долларов в месяц.

Напомним, что в декабре 2021 года «Спартак» объявил об уходе Витории. Он тренировал клуб с июня прошлого года. При нем москвичи вышли в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Также в своей карьере Витория тренировал «Бенфику», «Гимарайнш», «Пасуш де Феррейра» и «Аль-Наср». Вместе с лиссабонцами он стал двукратным чемпионом Португалии.