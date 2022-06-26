«Вест Хэм» не планирует продавать Райса в «Челси» летом 2022 года

Опорный полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс не станет игроком «Челси» в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Mirror, руководство «молотобойцев» хочет сохранить 23-летнего хавбека в своем составе на следующий сезон. Отмечается, что лондонцы не планируют продавать футболиста в стан «синих» или в какую-либо другую команду.

Напомним, что Райс находится в клубной системе «Вест Хэма» с 2015 года. В общей сложности он провел за команду АПЛ 192 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.