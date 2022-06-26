Агент защитника «Галатасарая» Маркао высказался об интересе клубов РПЛ к своему клиенту

Агент Алешандре Роша Лоурес, клиентом которого является центральный защитник «Галатасарая» Маркао, оценил возможный приезд своего подопечного в Россию.

Ранее появилась информация, что в подписании 26-летнего бразильца заинтересованы «Зенита» и «Спартака». Отмечалось, что сумма трансфера футболиста может составить 15 миллионов евро.

– Всегда были разговоры и предположения о том, что Маркао собирается в Россию. Однако, каждый раз это не более, чем слухи. Мы никогда не получали официального предложения ни от одного российского клуба, – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, что Маркао выступает за «Галатасарай» с января 2019 года. Всего за турецкую команду он отыграл 140 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Атлетико Паранаэнсе» и «Риу Аве».