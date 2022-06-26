Саркис Оганесян покинул пост руководителя программы развития молодежного футбола «Локомотива»

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что Саркис Оганесян ушел с должности руководителя программы развития молодежного футбола московского клуба.

По информации источника, 53-летний специалист покинул стан железнодорожников в связи с истечением срока контракта.

Напомним, что Оганесян занимал свой пост в столичном клубе с июня прошлого года. С 2004-го специалист тренировал дублирующую, а затем молодежную команду красно-зеленых.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 30 турах.