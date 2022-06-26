В «Рубине» сообщили об отсутствии официальных предложений по Дюпину и Самошникову

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался по поводу будущего голкипера Юрия Дюпина и защитника Ильи Самошникова в казанском клубе.

Ранее в СМИ появилась информация, что оба футболиста могут покинуть команду из Татарстана в летнее трансферное окно.

– Юрий Дюпин в «Зените» – насколько это реально? Пока это все без конкретики. Много слухов об уходе Самошникова? Ситуация очень простая. Официальных предложений по нему к нам не поступало. Как и по Дюпину. Поэтому на данный момент они – игроки «Рубина», – цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дюпин защищает цвета «Рубина» с июля 2019 года. Всего за казанцев 34-летний вратарь отыграл 90 матчей, пропустил 116 голов и 28 раз отстоял «на ноль».

Что касается Самошникова, то 24-летний футболист пополнил состав команду в январе 2020 года – на его счету 59 проведенных встреч, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что действующие контракты обоих игроков с «Рубином» рассчитаны до конца сезона-2022/23.