«Сочи» заключил трехлетний контракт с полузащитником «Твери» Кириллом Ушатовым

Атакующий полузащитник «Твери» Кирилл Ушатов пополнил состав «Сочи». Об этом сообщает «Чемпионат».

Согласно данным источника, руководство сочинцев подписало с 22-летним футболистом контракт на три года. Вероятнее всего, хавбек должен присоединиться к команде РПЛ на правах свободного агента, поскольку его действующее соглашение с тверским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Напомним, что Ушатов является воспитанником академии «Строгино». К «Твери» он присоединился в августе 2020 года. Всего в составе клуба россиянин отыграл 48 матчей, забил семь голов и отдал десять результативных передач.

Добавим, что 25 июня Ушатов уже сыграл за «Сочи» в матче против «Зенита» (1:1, 2:4 пен.) в рамках турнира Кубок PARI Премьер.