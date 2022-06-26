«Крылья Советов» объявили о продлении контрактов с Сергеем Пиняевым и Денисом Якубой

Полузащитник Денис Якуба и нападающий Сергей Пиняев подписали новые контракты с «Крыльями Советов», сообщает пресс-служба самарцев.

Отмечается, что руководство клуба РПЛ заключило с обоими футболистами трудовые соглашения, рассчитанные до конца сезона-2024/25.

Напомним, Якуба защищает цвета «Крыльев» с июля 2019 года. Всего за волжан 26-летний хавбек отыграл 51 матч, забил один гол и отдал три результативных паса.

Что касается Пиняева, то 17-летний футболист пополнил состав самарской команды летом прошлого года – на его счету четыре забитых мяча и три ассиста в 30 встречах.