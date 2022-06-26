В «Рубине» опровергли информацию о том, что зарплата Фамейе в клубе составит 48 млн рублей в год

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на появившуюся информацию о том, что нападающий Джоэль Фамейе будет зарабатывать в клубе 48 миллионов евро в год.

Отметим, что 25-летний футболист из Ганы пополнил состав казанцев по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента, подписав с командой трехлетний контракт. Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Оренбурга», брестского «Динамо» и «Белшины».

– Это неправда. Фамейе получает меньше, чем пишут в медиа. Эти цифры просто взяты из воздуха. Возможно, их каким-то образом вбрасывает агент, который предлагал Фамейе другим клубам, но не мог представлять его интересы с юридической точки зрения, – цитирует Яровинского «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в прошедшем сезоне Фамейе забил 15 голов и отдал шесть результативных передач в 29 матчах за «Оренбург» во всех турнирах.