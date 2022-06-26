«Ювентус» ведет переговоры по переходу Неймара в летнее трансферное окно

Руководство «Ювентуса» всерьез заинтересовано в подписании нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Как утверждает AS, туринский клуб уже ведут переговоры с представителями бразильского футболиста по поводу возможного трансфера этим летом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «ПСЖ» готов отдать своего футболиста в аренду в стан «бьянконери» или обсудить вариант с полноценной продажей игрока. В списке претендентов на форварда также значатся «Челси» и «Барселона».

Напомним, что Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 144 матча, забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.