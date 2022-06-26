Лоськов и Пашинин будут отвечать за работу программы развития молодежного футбола «Локомотива»

«Локомотив» на своем официальном сайте сообщил о том, что Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов останутся в структуре московского клуба.

По информации источника, 47-летний Пашинин займет пост руководителя программы развития молодежного футбола железнодорожников, который ранее покинул Саркис Оганесян. Что касается Лоськова, то 48-летний россиянин станет его заместителем.

Напомним, ранее Пашинин и Лоськов работали в тренерском штабе «Локомотива». В апреле этого года специалисты покинули свои должности в стане основной команды.

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 30 турах.