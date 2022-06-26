Защитник «Лейпцига» Гвардиол может стать игроком «Тоттенхэма»

Центральный защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол может продолжить свою карьеру в АПЛ.

Согласно данным Get French Football News, 20-летний хорват интересен «Тоттенхэму». Отмечается, что лондонский клуб рассматривает кандидатуру футболиста в качестве усиления своей оборонительной линии в летнее трансферное окно. В данный момент неизвестно, готовы ли «быки» продать игрока.

Напомним, что Гвардиол выступает за «Лейпциг» с июля 2021 года. Сумма его трансфера из загребского «Динамо» составила 19 миллионов евро. Всего за немецкую команду защитник отыграл 45 матчей, забил два гола и отдал три результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.