Кристиан Эриксен рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен может продолжить свою карьеру в другом клубе чемпионата Англии.

Как сообщает Telecom Asia Sport, 30-летнего датчанина хочет подписать «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что сам футболист заинтересован в том, чтобы оказаться в стан «красных дьяволов» этим летом на правах свободного агента. Также существует вариант, при котором хавбек останется в «Брентфорде», цвета которого он защищает с конца января этого года.

Напомним, что в прошедшем сезоне Эриксен забил один гол и отдал четыре результативных паса в 11 сыгранных матчах за «Брентфорд». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.