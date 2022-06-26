Бывший тренер «Легии» поддержал Мацея Рыбуса, которого исключили из состава сборной Польши

Бывший наставник «Легии» Александар Вукович высказался по поводу ситуации с исключением защитника «Спартака» Мацея Рыбуса из состава сборной Польши.

Ранее пресс-служба Футбольного союза Польши сообщила о том, что 32-летний футболист не будет вызываться в национальную команду в ближайшее время из-за его решения остаться в России. Таким образом, игрок не примет участие в чемпионате мира-2022.

– Подобная ситуация вызывает у меня недоумение. Люди, критикующие Мацея за его решение, я бы посоветовал рассуждать здраво. Не каждый человек из России – плохой и рад сложившейся ситуации. Думаю, что Рыбус тоже, – цитирует Вуковича Sport.pl.

Напомним, что 11 июня Рыбус подписал двухлетний контракт со «Спартаком». Ранее поляк выступал за «Локомотив» с 2017 года. В составе железнодорожников защитник стал чемпионом России, а также завоевал два Кубка и один Суперкубок страны.

За сборную Польши футболист отыграл 66 встреч (2 гола).