Агент игроков «Коринтианса» рассказал о ходе переговоров с «Зенитом» по переходам Ивана и Мантуана

Агент Луис Фернандо Гарсия, клиентами которого являются два игрока «Коринтианса», а именно голкипер Иван и полузащитник Густаво Мантуан, рассказал о переговорах с «Зенитом» по переходу своих подопечных.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский клуб согласовал условия арендных соглашений с обоими футболистами на один год. При этом бразильцы арендуют у сине-бело-голубых нападающего Юри Алберто.

– Сделка еще не согласована. Клубы продолжают переговоры. Насколько все близко? Не могу сказать, – приводит слова агента Sport24.ru.

Напомним, что Иван выступает за «Кориантианс» с января этого года – на счету 24-летнего вратаря три сыгранных матча за команду, в которых он пропустил два гола и один раз отстоял «на ноль».

Что касается Мантуана, то 21-летний хавбек является воспитанником академии «Кориантианса». В общей сложности он провел за клуб из Сан-Паулу 36 встреч, забил четыре гол и отдал одну результативную передачу.