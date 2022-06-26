В «Оренбурге» подтвердили подписание арендного соглашения с полузащитником «Спартака» Оганесяном

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил о том, что в ближайшее время к команде присоединится фланговый полузащитник «Спартака» Степан Оганесян.

– Остались нюансы, но все хорошо – Степан Оганесян перейдет в «Оренбург» на правах аренды, – цитирует Андреева «Чемпионат».

Напомним, что Оганесян находился в клубной системе «Спартака» с февраля 2019 года. В сезоне-2021/22 20-летний хавбек принял участие в 35 матчах второй команды красно-белых, забил шесть голов и отдал десять результативных передач. Его действующий контракт с москвичами рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 550 тысяч евро.