Полузащитник «Крыльев Советов» Коваленко входит в сферу интересов московского «Динамо»

Руководство московского «Динамо» рассматривает возможность подписания контракта с атакующим полузащитником «Крыльев Советов» Александром Коваленко.

Согласно данным «РБ-Спорт», в стане бело-голубых считают, что 18-летний хавбек усилит среднюю линию команды в летнее трансферное окно. Отмечается, что представители москвичей уже связались самарским клубом на тему возможного перехода футболиста.

Напомним, что Коваленко является воспитанником академии «Чертаново». К «Крыльям Советов» он присоединился в феврале этого года. Всего за волжан он отыграл 12 матчей, не отличившись результативными действиями. Его трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 500 тысяч евро.