Семшов считает, что уровень РПЛ повлиял на результаты «Зенита» в еврокубках

Экс-игрок «Зенита» Игорь Семшов объяснил причины неудачных результатов сине-бело-голубых в еврокубках на протяжении последних сезонов.

Отметим, что подопечные Сергея Семака четыре раза кряду завоевывали чемпионство РПЛ, однако за это время петербургский клуб лишь два раза выходил в плей-офф Лиги Европы.

– В последние годы «Зенит» стал безусловным фаворитом и флагманом нашего чемпионата. Сильные легионеры украшают РПЛ и делают «Зенит» сильнее. На европейской арене не все получается, но в этом виноват не только клуб, но и чемпионат, – цитирует Семшова «РБ-Спорт».

Напомним, что в сезоне-2021/22 «Зенит» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, играя в одном квартете с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме». В рамках плей-офф Лиги Европы подопечные Сергея Семака не смогли пройти «Бетис» (2:3, 0:0).