«Тоттенхэм» может подписать защитника «Барселоны» Лангле на правах аренды

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Лангле может пополнить состав «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Telecom Asia Sport, личную заинтересованность в подписании 27-летнего француза проявил лично главный тренер лондонской команды Антонио Конте. Отмечается, что «шпоры» могут заключить с футболистом арендное соглашение до конца сезона-2022/23.

Напомним, что Лангле присоединился к составу «Барселоны» в июле 2018 года. Сумма его трансфера из «Севильи» составила 35,9 млн евро. За сине-гранатовых он провел 159 матчей, забил семь голов и отдал три результативных паса. Вместе с каталонцами игрок стал чемпионом Испании.