Стало известно, когда Лукаку подпишет контракт с «Интером»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на следующей неделе должен вернуться в «Интер». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, подписание контракта намечено на среду, 29 июня.

Ранее сообщалось, что «Интер» заплатит за годичную аренду 8 млн евро. Соглашение также включает в себя потенциальные бонусы, зависящие от выступлений Лукаку. Сделка будет зависеть от медосмотра 29-летнего футболиста.

Напомним, что нападающий перешел из «Интера» в «Челси» 12 августа 2021 года. Бельгиец подписал контракт до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне Ромелу провел 44 матча, в которых забил 15 мячей и отдал две голевых передачи.