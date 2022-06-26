Стало известно, когда Лукаку подпишет контракт с «Интером»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку на следующей неделе должен вернуться в «Интер». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, подписание контракта намечено на среду, 29 июня.
Ранее сообщалось, что «Интер» заплатит за годичную аренду 8 млн евро. Соглашение также включает в себя потенциальные бонусы, зависящие от выступлений Лукаку. Сделка будет зависеть от медосмотра 29-летнего футболиста.
Напомним, что нападающий перешел из «Интера» в «Челси» 12 августа 2021 года. Бельгиец подписал контракт до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне Ромелу провел 44 матча, в которых забил 15 мячей и отдал две голевых передачи.
источник: La Gazzetta dello Sport