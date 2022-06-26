Неймар поругался с руководством «ПСЖ» и готов покинуть парижский клуб

Нападающий «ПСЖ» Неймар готов покинуть французский клуб этим летом. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, у 30-летнего бразильского футболиста испортились отношения с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Игрок считает, что в клубе не ценят его таланты по достоинству, а он хочет чувствовать себя одним из лидеров команды.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «ПСЖ» готов отдать своего футболиста в аренду в стан «бьянконери» или обсудить вариант с полноценной продажей игрока. В списке претендентов на форварда также значатся «Челси» и «Барселона».

Напомним, что Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 144 матча, забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.