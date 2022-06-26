Хачатурянц подаст в отставку с поста президента РПЛ

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц в понедельник, 27 июня, объявит клубам о том, что он покидает свой пост. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, Хачатурянц планирует объявить клубам о своей отставке. Временно исполняющим обязанности президента РПЛ может быть выбран генсек РФС Александр Алаев.

Ранее стало известно о том, что Хачатурянц хочет покинуть должность главы РПЛ по собственному желанию. При этом отмечается, что он намерен продолжить свою работу в российском судействе.

Напомним, что в октябре прошлого года Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. На данном посту он заменил Сергея Прядкина. Спустя месяц специалиста утвердили в должности, подписав с ним контракт на пять лет.