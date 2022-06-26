«Хватит народ веселить, ты чего творишь?» Глушаков - об участии Овечкина в футбольном матче

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал игру российского хоккеиста Александра Овечкина в составе футбольного «Динамо» в матче против «Амкала».

«Если человек талантливый, то он должен быть талантлив во всем. Я Сашу хорошо знаю и вчера ему тоже сказал: «Хватит народ веселить. Ты чего творишь?» Вчера переписывались с ним, посмеялись немного», - приводит слова Дениса «Чемпионат».

Отметим, что у победителей отличились Александр Овечкин (11-я минута), Константин Тюкавин (82, 90), Николай Комличенко (86) и Ярослав Гладышев (87).

Отметим, что на эту игру Александр Овечкин выходил с капитанской повязкой и под третьим номером на спине. С «тройкой» в составе бело-голубых выступал отец прославленного хоккеиста – Михаил Овечкин.