Глушаков похвалил Овечкина за игру в нападении за «Динамо»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал игру российского хоккеиста Александра Овечкина в составе футбольного «Динамо» в матче против «Амкала».

«Я знаю, что Саша играет. Бывало, мы на даче играли в футбол. Если честно, я думал, он выйдет в воротах играть. В нападении тоже ничего сыграл. Интересно было бы посмотреть, как он ударил бы штрафной», - приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Отметим, что у победителей отличились Александр Овечкин (11-я минута), Константин Тюкавин (82, 90), Николай Комличенко (86) и Ярослав Гладышев (87).

Отметим, что на эту игру Александр Овечкин выходил с капитанской повязкой и под третьим номером на спине. С «тройкой» в составе бело-голубых выступал отец прославленного хоккеиста – Михаил Овечкин.