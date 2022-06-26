«Зенит» близок к приобретении форварда «Сочи» Кассьерры

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что колумбийский нападающий «Сочи» Матео Кассьерра близок к переходу в петербургский клуб.

«Что касается Кассьерры, то мы очень близки к заключению контракта», - приводит слова Медведева Metaratings.ru.

Напомним, что Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года за 1,2 миллиона евро. С тех пор 25-летний нападающий провел за сочинцев 23 матча во всех турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и шесть голевых передач, а также заработав три желтые карточки.

Действующий контракт колумбийца с «Сочи» рассчитан до июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 4,5 миллиона евро.