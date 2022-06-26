Мама Овечкина считает, что ее сын осуществил мечту, поучаствовав в футбольном матче

Татьяна Овечкина, мама хоккеиста Александра Овечкина, прокомментировала игру сына в составе футбольного «Динамо» в матче против «Амкала».

«Саша вышел на поле, сыграл и осуществил свою мечту. Получится ли у него сделать это еще раз - говорить все-таки сложно», - приводит слова Овечкиной «Чемпионат».

Отметим, что у победителей отличились Александр Овечкин (11-я минута), Константин Тюкавин (82, 90), Николай Комличенко (86) и Ярослав Гладышев (87).

Отметим, что на эту игру Александр Овечкин выходил с капитанской повязкой и под третьим номером на спине. С «тройкой» в составе бело-голубых выступал отец прославленного хоккеиста – Михаил Овечкин.