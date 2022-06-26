Глушаков допустил, что Абаскаль со «Спартаком» завоюет чемпионство в РПЛ

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о назначении испанского специалсита Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Если себя проявит, будет на коне, если оступится, как обычно у нас в России, - под одну гребенку всех. Объективно надо смотреть на вещи. Может быть, у него получится, и «Спартак» завоюет чемпионство», - приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».