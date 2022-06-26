Анзор Кавазашвили: За Хачатурянцем по пятам будет идти кличка Невежда

Экс-голкипер Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном уходе президента РПЛ Ашота Хачатурянца со своей должности.

«Нельзя же привести балерину и посадить в условную шахту, в которой надо сделать дыру. Я очень удивлён решением Хачатурянца, но раз уж он собрался, то будет жить спокойно, но за ним будет идти по пятам кличка Невежда», - приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Ранее стало известно о том, что Хачатурянц хочет покинуть должность главы РПЛ по собственному желанию. При этом отмечается, что он намерен продолжить свою работу в российском судействе.

Напомним, что в октябре прошлого года Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. На данном посту он заменил Сергея Прядкина. Спустя месяц специалиста утвердили в должности, подписав с ним контракт на пять лет.