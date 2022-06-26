Динамовец Лещук считает поступок Умярова низким после финала Кубка России

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове после инцидента в финале Кубка России (1:2).

«В отпуске мы были в одном отеле, но я ему руку не жал. Но когда ты делаешь подлый поступок, а после выкладываешь это в сети и хвастаешься этим - мне кажется, это очень низко», - приводит слова Лещука «Спорт-экспресс».

Напомним, что хавбек «Спартака» Умяров призывал промахнуться Даниила Фомина во время пенальти, а затем выложил свое мнение в соцсетях, чем вызвал негодование среди динамовских болельщиков.