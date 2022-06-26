В США считают, что Овечкин может заявиться в РПЛ

Журналист Washington Hockey Now Сэмми Сильбер прокомментировала игру российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в составе футбольного «Динамо» в матче против «Амкала».

«Российская Премьер-лига следующая? Что ж, его контракт был лишь на один матч. Тем не менее он легенда ХК «Динамо», а только что стал легендой ФК «Динамо», - приводит слова американского журналиста Washington Hockey Now.

Отметим, что у победителей отличились Александр Овечкин (11-я минута), Константин Тюкавин (82, 90), Николай Комличенко (86) и Ярослав Гладышев (87).

Отметим, что на эту игру Александр Овечкин выходил с капитанской повязкой и под третьим номером на спине. С «тройкой» в составе бело-голубых выступал отец прославленного хоккеиста – Михаил Овечкин.