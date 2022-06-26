Американцы против возвращения Овечкина в страну после матча за «Динамо»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в футбольном матче между клубом «Динамо» и блогерской командой «Амкал». Хоккеист представлял московский клуб и отметился одним голом.

Примечательно, что данное событие вызвало резонанс среди иностранных болельщиков. Приведем вам несколько комментарием любителей спорта, которые они оставили в американской соцсети.

«Мы не обязаны его видеть в стране».

«Он не должен приезжать».

При этом некоторые оценили разносторонность Овечкина.

«Вот так должны выглядеть настоящие спортсмены».

«Круто».

Отметим, что на эту игру Александр Овечкин выходил с капитанской повязкой и под третьим номером на спине. С «тройкой» в составе бело-голубых выступал отец прославленного хоккеиста – Михаил Овечкин.