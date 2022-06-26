Джордан Ларссон рад, что не вернется в Россию

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что с радостью воспринял решение ФИФА позволить иностранным футболистам еще на сезон приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Хорошо, что ФИФА продлила срок своего решения. В таком случае мне не придется возвращаться», - приводит слова Ларссона Expressen.

Напомним, что Ларссон перешел в «Спартак» в августе 2019 года. В общей сложности он провел за москвичей 83 матча, забил 27 голов и отдал девять результативных передач.

В апреле этого года футболист временно покинул стан красно-белых и перешел в АИК на правах аренды. В десяти встречах за шведский клуб он отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

Отметим, что действующий контракт Ларссона с клубом РПЛ рассчитан до 30 июня 2023 года.