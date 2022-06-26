ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Джордан Ларссон рад, что не вернется в Россию

Действующий контракт шведского футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2023 года.
Джордан Ларссон рад, что не вернется в Россию
26 июня 2022 22:16
автор:
автор фото: ФК "Спартак"

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон заявил, что с радостью воспринял решение ФИФА позволить иностранным футболистам еще на сезон приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Хорошо, что ФИФА продлила срок своего решения. В таком случае мне не придется возвращаться», - приводит слова Ларссона Expressen.

Напомним, что Ларссон перешел в «Спартак» в августе 2019 года. В общей сложности он провел за москвичей 83 матча, забил 27 голов и отдал девять результативных передач.

В апреле этого года футболист временно покинул стан красно-белых и перешел в АИК на правах аренды. В десяти встречах за шведский клуб он отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

Отметим, что действующий контракт Ларссона с клубом РПЛ рассчитан до 30 июня 2023 года.

источник: Expressen
Это интересно:
Ловрен назвал политикой двойных стандартов отстранение российских клубов
Хорватский защитник выступил против санкций против России.
26.06.2022 22:55
Футбол
Мостовой осудил Ларссона за позицию о возможности не возвращаться в Россию
Действующий контракт шведского футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2023 года.
26.06.2022 22:39
Футбол
Джордан Ларссон рад, что не вернется в Россию
Джордан Ларссон рад, что не вернется в Россию
Действующий контракт шведского футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2023 года.
26.06.2022 22:16
Футбол
Родригао отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Зенита»
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 3,5 миллиона евро.
26.06.2022 21:46
Футбол
Американцы против возвращения Овечкина в страну после матча за «Динамо»
Российский хоккеист поучаствовал в футбольном матче.
26.06.2022 20:56
Футбол
В США считают, что Овечкин может заявиться в РПЛ
Российский хоккеист дебютировал за футбольное «Динамо» в выставочной игре.
26.06.2022 20:32
Футбол
Динамовец Лещук считает поступок Умярова низким после финала Кубка России
Футболист объяснил, что его коллега поступил подло.
26.06.2022 20:14
Футбол
Анзор Кавазашвили: За Хачатурянцем по пятам будет идти кличка Невежда
Ранее в СМИ появилась новость о том, что по окончании сезона-2021/22 отечественный специалист покинет должность президента лиги.
26.06.2022 19:41
Футбол
Глушаков допустил, что Абаскаль со «Спартаком» завоюет чемпионство в РПЛ
Ранее красно-белые объявили о назначении испанского специалиста на пост главного тренера клуба.
26.06.2022 19:01
Футбол
Мама Овечкина считает, что ее сын осуществил мечту, поучаствовав в футбольном матче
Российский хоккеист дебютировал за «Динамо» в выставочной игре.
26.06.2022 18:41
Футбол
Бразильский ребус «Зенит». Минус Юри Алберто, плюс Иван и Мантуан?
В стане чемпионов России одного бразильца могут заменить сразу двое новых.
Без Медведева и рейтинга, но с большими деньгами и Сереной. Расклады на Уимблдон-2022
В понедельник 27 июня в Лондоне начинается третий в этом году турнир «Большого шлема».
Умар Нурмагомедов: 15 из 15! Итоги UFC Vegas 57
В Лас-Вегасе состоялся очередной турнир UFC, в главном бою которого россиянин Арман Царукян потерпел спорное поражение от поляка Матеуша Гамрота. Зато порадовал болельщиков брат Хабиба Нурмагомедова.
Казань взяла Москву! Итоги «Лига Ставок City Cup» по хоккею 3х3
«Чемпионат ФХР 3х3 Лига Ставок City Cup» в Балашихе завершился победой в финале Казани над Москвой в серии буллитов.
Какого игрока потерял «Спартак»! Как Бакаев снова забил за «Зенит» — теперь не только с пенальти, но и с игры
Во втором матче Кубка PARI Премьер чемпион России переиграл серебряного призера "Сочи" в серии 11-метровых
Мечты сбываются! Овечкин сыграл в футбол за «Динамо» и даже забил с паса Смолова
Московское «Динамо» оригинальным образом вошло в новый сезон: из первого товарищеского матча лета бело-голубые устроили шоу, которое с настоящим футболом ничего общего не имеет.
«А «вазу» когда заберете?» Как спартаковцы пропили Кубок СССР
«Плеймейкер» вспоминает легендарную историю кутежа футболистов «Спартака» в гостинице «Националь» после победы в финале Кубка СССР 1946 года.
Брат Хабиба победит сабмишном! Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 57
В ночь на 26 июня в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, одним из участников которого станет брат Хабиба Нурмагомедова Умар. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников бойцовского вечера.
Ничушкин повторил рекорд «Колорадо» по голам в финалах Кубка Стэнли
В пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2.
«Лига Ставок City Cup»: прямая трансляция турнира по хоккею 3х3
25 июня в Балашихе определяется победитель представительного турнира по хоккею в формате «три на три», организованного ФХР в партнерстве с букмекерской компанией «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика