Защитник «Сочи» Родригао отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».

«Интерес «Зенита»? Со мной никто не контактировал. Я слышал разговоры на эту тему, но из петербургского клуба обращений не получал», - приводит слова Родригао «Чемпионат».

Отметим, что Родригао перебрался в «Сочи» из португальского «Жиль Висенте» 1 июля 2021 года на правах свободного агента. С тех пор он провел 31 матч, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу, а также заработав четыре желтых и одну красную карточку.

Действующее соглашение с российским клубом рассчитано до лета 2023 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 3,5 миллиона евро.